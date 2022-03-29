В Челябинской области выздоровели уже более 301 тыс. ковид-пациентов
Челябинск, 29 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 950 человек. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»
Всего с начала пандемии в регионе выздоровели уже 301 128 пациентов. А выявили коронавирус у 317 456 граждан.
Больных COVID-19 насчитывается 7 608 человек. Скончались от него ещё семеро пациентов.