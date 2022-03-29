Челябинск, 29 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 950 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выздоровели уже 301 128 пациентов. А выявили коронавирус у 317 456 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 7 608 человек. Скончались от него ещё семеро пациентов.