Женева, Швейцария, 29 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Новое руководство по оказанию помощи, связанной с искусственным прерыванием беременности, в котором страны мира призывают легализовать аборты без ограничений, выпустила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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«Наряду с рекомендациями по клиническим и организационным аспектам оказания помощи в руководстве приводятся рекомендации по устранению политических норм, ограничивающих возможность безопасного проведения абортов, таких как криминализация абортов, обязательные сроки ожидания, требование о получении разрешения на аборт от других лиц (например, партнеров или членов семьи) либо от учреждений или ограничения на срок беременности, в течение которого может быть сделан аборт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также утверждается, что такого рода задержки «могут приводить к опасным задержкам в получении лечения и повышают риск небезопасных абортов, стигматизации и возникновения медицинских осложнений у женщин и девочек, одновременно создавая помехи для получения ими образования и снижая их трудоспособность».

При этом уточняется, что в настоящее время в большем числе стран мира аборты разрешены при соблюдении четко оговариваемых условий, примерно в 20 государствах для этого нет законных оснований.

Кроме того, добавляется, что в трех четвертях стран законом предусмотрены наказания за аборт, включая длительные сроки лишения свободы или существенные штрафы, как для решившихся на прерывание беременности женщин, так и для помогающих выполнить аборт.

«Аборты должны быть безопасными прежде всего с медицинской точки зрения. Но этим все не ограничивается. Как и в случае других видов медицинской помощи, услуги по прерыванию беременности должны оказываться с уважением к решениям и потребностям женщин и девочек, обеспечивать достойное обращение с ними без какой-либо стигматизации или осуждения. Никто из обращающихся за абортом или оказывающих услуги по прерыванию беременности не должен подвергаться преследованиям или терпеть ущерб в виде приводов в полицию или заключения под стражу», — приводит пресс-служба заявление руководителя отдела ВОЗ по предупреждению небезопасных абортов доктора Белы Ганатры.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Эквадора Гильермо Лассоналожил вето на законопроект, предусматривающий легализацию абортов до 12-й недели беременности в случаях изнасилования.