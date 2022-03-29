Якутск, 29 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Производителей продукции, которая заменит привозную, поддержат деньгами из фонда предпринимательства. На его создание выделено 273 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«В Якутии в условиях импортозамещения особое внимание уделяется поддержке местных товаропроизводителей, способных занять освободившиеся ниши в перспективных отраслях экономики. Республика готова инвестировать в бизнес, работающий в сфере импортозамещения», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Займы начнут выдавать после того, как работа фонда будет согласована с федеральными ведомствами. Деньги компании будут получать на условиях сохранения рабочих мест и импортозамещения.

Также анонсировано намерение выдавать льготные займы предприятиям лёгкой, лесной промышленности, металлургии и фармацевтики под 1−3% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на поддержание стабильности в Якутии и обеспечение развития в условиях санкционного давления заложили в бюджете региона 14,9 млрд рублей.