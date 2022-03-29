Мадрид, 29 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Власти Испании и Коста-Рики подтвердили свою готовность продолжать углубление двусторонних отношений «в областях совместных действий». Об этом говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Коста-Рики Карлоса Альварадо, сообщает агентство EFE.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

Также стороны подписали совместную декларацию с решительным осуждением России. Стороны призывают к прекращению спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.

Карлос Альварадо находится с официальным визитом в Испании. Помимо Санчеса, он встретился с королём и королевой Испании.