Москва, 29 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 марта нефть марки Brent подешевела на 8,18%, до $109,54 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Давление на нефтяной рынок оказали новые карантинные меры из-за COVID-19 в Китае, которые могут привести к снижению спроса на энергоносители.

В Шанхае начался масштабный локдаун за два года на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом.

Шанхай, город с населением 26 млн человек на юго-восточном побережье Китая, является центром финансов и международного бизнеса в стране. В городе также находится крупнейший в мире порт контейнерных перевозок.

Сегодня, 29 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $110 за баррель. Рынок ждет встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в 31 марта.

Также снизилась напряженность на Ближнем Востоке. Лидер йеменских хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на объекты в Саудовской Аравии на три дня.

Цена скорректировалась на 50% к росту с $96,90 до $123,71 за баррель. Если покупатели защитят уровень $110 31 марта, то можно ожидать восстановления до $115 за баррель.

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