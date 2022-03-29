Бухарест, 29 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В апреле 2022 года Румыния намерена увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП страны. Об этом со ссылкой на заявление спикера Сената (верхней палаты) румынского парламента Флорина Кыцу сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Ф. Кыцу, на рассмотрении в высшем законодательном органе Румынии находится документ, предусматривающий выделение дополнительных финансовых средств на поддержку румынской армии в частности и усиление румынского присутствия в НАТО в целом.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшее время соответствующий документ будет одобрен парламентом и подписан правительством», — резюмировал он.

Напомним, ранее официальный Бухарест выступил с предложением о размещении на своей территории дополнительных сил Североатлантического альянса, а также отдельных подразделений армии США. Как утверждают представители местных властей, это связано с необходимостью «укрепления восточных рубежей НАТО».