Петрозаводск, 29 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Суточная выявляемость зараженных коронавирусом в Республике Карелия остаётся на уровне ниже 100 человек. За минувший день положительные результаты лабораторных тестов получил 81 местный житель, что на 22 человека больше, чем в воскресенье, 27 марта. Об этом 29 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, с начала пандемии 2020 году в республике было зарегистрировано 131 025 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 152 ребёнка. За прошедшие сутки выявлен 81 инфицированный, среди которых 12 детей. Большинство (74%) из новых выявленных носителей не проходили вакцинацию.

«В ковидных стационарах получают лечение 446 пациентов, в состоянии средней тяжести — 415 человек, в тяжёлом — 28 и все они не были привиты, — отметил чиновник. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных».

Выздоровели с начала пандемии в Карелии 125 134 человека, в том числе 17 104 ребенка, а за последние сутки — 185 из ранее инфицированных. Умерло 1456 заболевших COVID-19, среди них два летальных случая были зарегистрированы в минувший понедельник.