Москва, 29 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 марта российская валюта подорожала против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Пара доллар/рубль на 6,51%, до 89,79 руб., евро/рубль — на 8,00%, до 96,60 руб., фунт/рубль — на 4,23%, до 116,00 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В ходе вечерней сессии курс доллара снижался до 89,06 руб.

Рубль подорожал в ожидании новостей о ходе нового раунда российско-украинских переговоров, которые пройдут в Турции.

Инвесторы не рассчитывают на конкретные договоренности сторон, но все же надеются услышать о подвижках в позитивную сторону.

Утром 29 марта на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $110 за баррель. Основные валюты восстанавливаются после падения на прошлой неделе.

ЦБ РФ своими ограничительными мерами убрал с валютного рынка покупателей валюты и оставил только одних продавцов.

Если хочешь купить валюту, плати комиссию 12%. В связи с этим курс доллара может падать до 85 рублей. Произойти это может до конца недели.

Сегодня, 29 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:27 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 45 копеек, до 88,30 рубля, курс евро вырос на 70 копеек, до 97,30 рубля.

Читайте также: После заявления ЦБ РФ произошло мощное укрепление рубля