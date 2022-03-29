Псков, 29 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Псковской области действующие антиковидные ограничения продлеваются до 30 апреля. Об этом 29 марта сообщили в администрации региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Индивидуальные средства защиты

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Меры по продлению действия ограничительных мер приняты на основе предписания главного государственного врача области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

Напомним, в Псковской области продолжает действовать запрет на работу дискотек, ночных клубов и кальянных. При этом работа общепита ограничена в ночное время с 00:00 до 6:00. Всё также обязательными остаются маски и соблюдение социальной дистанции.