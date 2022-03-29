Горно-Алтайск, 29 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 снижается третью неделю подряд. За минувшую неделю зафиксировано 245 новых случаев заражения (-33,4%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

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Прирост зафиксирован лишь в Улаганском районе. Во всех остальных районах число выявленных случаев снизилось, а в Чойском районе за неделю не выявлено ни одного нового носителя.

«В связи со снижением заболеваемости и числа госпитализаций планируется закрыть моногоспитали в Шебалинском и Усть-Коксинском районах, где развернуто по 10 коек», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего в республике останется действовать три моногоспиталя для лечения пациентов с коронавирусом.