Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло 28 марта на трассе «Екатеринбург — Пермь». Водитель автомобиля ВАЗ на скорости влетел в отбойник и погиб. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За рулем отечественной машины находился 30-летний мужчина. По предварительным данным, он не обеспечил постоянный контроль за движением. В результате автомобилист допустил столкновение с разделительным металлическим ограждением. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его стаж вождения составлял семь лет.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выяснят причины и обстоятельства произошедшего.