Благовещенск, 29 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Управление занятости населения Амурской области готово к ухудшению ситуации в сфере трудоустройства жителей региона. На стабилизацию обстановки готовы потратить более 158 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства региона.

Александр Торопов Служба занятости

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Пока ситуация на рынке труда не только остаётся стабильной, но и улучшается, констатировала заместитель начальника управления занятости населения Приамурья Елена Гармышева. По её словам, за неделю безработных в области стало меньше почти на 100 человек.

«Сегодня у нас в службе занятости на учете стоит около 5 тысяч безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы — 1,2%, что является самым низким показателем за последние 20 лет. Несмотря на то, что ситуация у нас стабильная, правительство области ведет активную работу по разработке мер, которые будут реализовываться при возникновении кризисных ситуаций на рынке труда», — отметила Елена Гармышева.

Помогать намерены на только безработным, но и тем, кто оказался под риском увольнения, для них организуют временные и общественные работы. Для предприятий, которые столкнуться с проблемами выплаты зарплат, предусмотрены специальные субсидии на эти цели. Кроме того, сотрудников, временно оказавшихся без работы, будут переобучать.

«Эта программа позволит работодателям промышленных предприятий направить своих работников, находящихся под риском увольнения, на обучение по новым специальностям, компетенциям или повысить квалификацию по имеющимся. На обучение одного работника работодатель может получить до 59,5 тыс. рублей», — отметила заместитель начальника управления занятости населения области.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения, заявил 24 марта губернатор Амурской области Василий Орлов. Он констатировал, что этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок.