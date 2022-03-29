Пекин, 29 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. США наращивают активность в Южно-Китайском море (ЮКМ) и этим создают угрозу для суверенитета и безопасности Китая. Такие оценки китайских экспертов приводит 29 марта пекинская газета «Чжунго жибао».

(сс) U.S. Navy. Petty Officer 3rd Class Kurtis A. Hatcher Американский авианосец «Карл Винсон» в Южно-Китайском море

Директор аналитического центра «Инициатива по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море» Ху Бо отмечает, что Пекин «вынужден принимать необходимые ответные меры». В докладе центра отмечается, что в 2021 году США провели в Южно-Китайском море не менее 95 различных учений, включая крупные манёвры с участием Австралии, Великобритании и Японии.

«Нарастающая военная активность Вашингтона создает серьезную угрозу суверенитету и национальной безопасности КНР», — подчеркнул Ху Бо.

Он добавил, что американские учения становятся не только более частыми и обширными, они направлены на подготовку к реальным боевым действиям.

За минувший год разведывательные и патрульные самолеты США выполнили более 1200 полётов в районе Южно-Китайского моря вблизи китайских территориальных вод. В Китае в этом видят нарастание высокой степени военной угрозы.

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