Краснодар, 29 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Международный турнир по боксу #ЗаРоссию в помощь детям Донбасса состоится в Краснодаре 31 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Участниками турнира, как планируется, станут около 30 спортсменов — представителей России, Узбекистана, Таджикистана, Армении и других стран.

В главном бою состоится 10 раундов профессионального бокса в супертяжелой весовой категории. Обладатель титулов EBP, IBF International и WBA Asia в первом тяжелом весе Руслан Файфер из Краснодара выйдет на ринг с Шигабудином Алиевым. Алиев ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, входит десятку сильнейших боксеров в весовой категории бриджервейт в мире. Также участниками турнира #ЗаРоссию станут представители краснодарской школы бокса Сергей Панян, Радик Григорян, Анатолий Григорян, Тигран Узлян.

Собранные от продажи билетов средства планируется направить на покупку предметов первой необходимости, лекарств и продуктов для детей Донецкой и Луганской народных республик.