Эдмонтон, Канада, , 09:43 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Райан Маклауд, ещё по шайбе забросили Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

В составе «Аризоны» точным броском отметился нападающий Клейтон Келлер.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 79 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 45 очками.

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