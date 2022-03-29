Горно-Алтайск, 29 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего с начала пандемии в республике скончались 645 человек. Непосредственной причиной смерти 597 из них стал COVID-19, остальные 48 умерли от иных причин.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 33 751. За сутки диагноз подтвердился у 27 местных жителей. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 29 447 человек, в том числе 130 за сутки.