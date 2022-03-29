Луганск, 29 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из танка населенный пункт Молочный в Луганской Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 125 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрел: 08:20 (совпадает с мск) населенный пункт Светлодарск — Молочное: танк 125 миллиметров (восемь снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.