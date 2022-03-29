Барнаул, 29 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета разработал хвойно-витаминную добавку, которая позволит заместить в рационах крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы импортируемый каротин, сообщили в Алтайском государственном аграрном университете.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

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По данным аналитической компании FEEDLOT, в 2022 году прогнозируется высокий риск дефицита таких кормовых компонентов, как витамины и аминокислоты. А учитывая, что значительный объем рынка витаминов обеспечивался за счет импорта, цена, например на витамин А (главные импортеры в РФ — Германия, Нидерланды и Франция), в текущем году будет держаться в районе 105−130 долларов за килограмм, что больно ударит по карману отечественных аграриев.

Междисциплинарный коллектив ученых кафедры частной зоотехнии и кафедры лесного хозяйства Алтайского государственного аграрного университета предложил технологию, которая позволяет эффективно замещать в рационе сельскохозяйственных животных и птицы дефицитные каротиноиды и витамины.

«На сегодняшний день не полностью используются возможности обогащения кормовых рационов животных при помощи хвойной древесной зелени, а она очень богата хлорофиллом, каротином, витаминами, макро‑ и микроэлементами, фитогормонами, фитонцидами, бактериостатическими и антигельминтными веществами. Да, свежая хвоя в рационах крупного рогатого скота, птиц, свиней, пушных зверей применялась в практике животноводства и ранее.

Однако наличие в хвойной древесной зелени дубильных, смолистых веществ, горечей, придающих ей специфический вкус и свойства, ограничивает ее использование в кормовых рационах. Перспективным является использование экструдированной технической зелени хвойных пород деревьев в форме хвойно-витаминной добавки.

Скармливание хвои в виде хвойно-витаминной добавки дает лучшие результаты, так как в ней сохраняется до 95% исходных питательных веществ. Вся проблема заключается в подборе оптимальных дозировок и формы (исходный экструдат, гранулы и т. п.)», — пояснил заведующий кафедрой частной зоотехнии АГАУ доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Хаустов.

Ученые АГАУ предлагают использовать хвойно-витаминную добавку, полученную на основе экструдирования отходов лесозаготовок (технической зелени). Данный продукт эффективно заменяет в рационе отдельные импортные кормовые добавки с витамином А и каротиноидами.

Опыты по оценке полезного эффекта от использования хвойно-витаминной кормовой добавки проведены в производственных условиях компаний — индустриальных партнеров АГАУ: АО «Учхоз «Пригородное», АО «Племпредприятие «Барнаульское» и др. в 2020 году при финансовой поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Для исследования на базе учхоза «Пригородное» были подобраны 20 голов нетелей черно-пестрой породы приобского типа, разделенные на две группы — опытную и контрольную. В рацион первой группы дополнительно включали 300 граммов хвойно-витаминной кормовой добавки на голову в сутки в течение 40 дней (20 дней до отела и 20 дней после отела).

Результаты показали, что у первотелок опытной группы среднесуточный удой увеличился на 7,7%. Это позволило получить за период опыта дополнительно 335 килограммов молока от группы. При этом зафиксирована четкая тенденция улучшения показателей крови, что свидетельствует о положительном влиянии на организм животных.

Опыт по изучению влияния хвойно-витаминной кормовой добавки на продуктивные качества гусей родительского стада породы линдовская (две группы по 1000 голов) проводился в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства «К (Ф) Х Шуваева Марина Анатольевна» (Волчихинский район).

Использование хвойно-витаминной добавки способствовало повышению сохранности птицы на 12% и привело к увеличению валового сбора инкубационных яиц на 10,14%. Экономический эффект только от опытной группы гусей составил 77 400 рублей.

Ученые АГАУ на базе ряда хозяйств региона также провели опытные исследования применения хвойно-витаминной кормовой добавки в рационе быков-производителей и кур родительского стада. И в этих случаях использование добавки из хвои показало позитивный эффект.

Напомним, пока руководство западных стран думает над тем, какие еще ввести санкции против России за спецоперацию на Украине, в самой России предпринимаются меры по минимизации последствий уже примененных мер. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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