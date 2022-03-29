Ереван, 29 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Ереван выступаете за срочное начало переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы правительства Армении после заседания Совета безопасности республики, созванном в связи с эскалацией обстановки в Нагорном Карабахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

В заявлении говорится, что азербайджанская сторона якобы готовит новые провокации в Нагорном Карабахе, планируя в этом обвинить Ереван. В данных обстоятельствах армянская сторона выступает за скорые переговоры о мире.

«В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Армении и предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении», — отметили в Совбезе.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но в тот же день в Баку сообщили, что азербайджанские военнослужащие остаются на своих позициях в Фурух. 28 марта в МИД Армении также заявили, что азербайджанские войска не вернулись на прежние позиции.