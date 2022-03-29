Лисмор, Австралия, 29 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. 29 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) опубликовала экстренное сообщение, обращенное к жителям Лисмора с тем, чтобы они немедленно покинули свои дома из-за рисков для жизни, связанных с наводнениями в штате. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Местные жители северного Лисмора должны эвакуироваться в течение 29 марта до 21:00 по местному времени. Граждане, проживающие в южных районах Лисмора и соседнего Киогла, должны покинуть дома до 22:00.

Угроза жизни настолько велика, что спасатели и военнослужащие Сил обороны Австралии начали обход домов, чтобы разъяснить населению условия и маршруты эвакуации. Часть людей уже была вывезена и размещена в эвакуационных пунктах.