Севастополь, 29 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Севастополе 22 пациента были госпитализированы в коронавирусные стационары за последние сутки, данные утром 29 марта опубликовал департамент здравоохранения региона. Накануне, 28 марта, сообщалось о госпитализации семи человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписан ещё 51 пациент. На утро 29 марта в ковид-госпиталях остаются 262 пациента, 200 коек в регионе свободны.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 54 случаев заражения коронавирус — на 22 меньше, чем накануне. Скончались ещё пять пациентов.

С начала пандемии в регионе подтверждено 81 594 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 309. Скончались 2 265 человек.