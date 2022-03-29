Канберра, 29 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Бюджет Австралии на 2022 финансовый год будет представлен 29 марта в 19:30 по восточно-австралийскому времени (11:30 по Москве). Об этом сообщает телеканал Nine News.

Австралия

Обнародование документа, подготовленного федеральным казначейством страны, в этом году кажется как никогда важным, поскольку уже в мае австралийцы отправятся на избирательные участки и примут участие в парламентских выборах.

Правительство Австралии во главе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном стоит перед непростой задачей: с одной стороны, ему нужно привлечь избирателей лейбористов, пообещав им социальные льготы, с другой — аттракцион невиданной щедрости запустить не получится, поскольку власти, как федеральные, так и региональные, уже влили колоссальные средства в экономику на фоне пандемии коронавируса, а в Австралии уже инфляция набирает обороты.

Дата выборов еще не назначена, но лидер оппозиции Энтони Альбаниз (Лейбористская партия Австралии), предсказал, что они состоятся 14 мая. Если хрустальный шар у главного противника Моррисона дал верный прогноз, то это означает, что с момента публикации бюджета на 2022 финансовый год до момента волеизъявления пройдет всего шесть недель.