Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На Камчатке в школах отменили практически все ковидные ограничения. В учреждениях образования возвращается прежний график проведения уроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Отменить ранее введённые ограничения в школах позволило постановление главного государственного санитарного врача РФ.

Отменили требования об отдельном учебном кабинете для каждого класса и специальном графике уроков и перемен. В местах проведения аттестации отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции.

«Наши образовательные организации с первого апреля могут вернуться к допандемийному формату организации учебного процесса. Кроме того, отменено требование по предъявлению медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженными коронавирусом. Также отменены требования по разработке специального графика перемен для минимизации контакта обучающихся. Разрешены массовые мероприятия с детьми на открытом воздухе, но при этом в закрытых помещениях ограничения сохраняются», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

В школах сохраняются требования по проведению генуборок и уборок с применением дезсредств, проветриванию. Сотрудники пищеблоков по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок.