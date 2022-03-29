Белогорск, Амурская область, 29 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Ситуация с санкциями непростая, но у власти нет паники. Об этом заявил в своём телеграм-канале мэр города Белогорск Амурской области Станислав Мелюков. Обращаясь к горожанам, он выразил уверенность, что народ России точно не будет «хныкать, как европейцы».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«В ситуации с санкциями, конечно, всё непросто. Но лично я ситуацию не драматизирую. Да, будет сложно, временами не комфортно, кому-то непривычно, где-то, возможно, и критично. Понятно, часть людей (философски к этому отношусь) что в России (сахар), что в Турции (подсолнечное масло) поддаётся панике. Главное, что нет паники у власти», — написал Станислав Мелюков.

Он уверен, что Россия выстоит. Оптимизм у главы Белогорска вызвало то, в каком темпе начало работать правительство страны, Госдума и Совет Федерации в направлении минимизации последствий санкций.

«Важно, чтобы темп принятия подобных решений не снижался и чтобы в них не были забыты муниципалитеты. Никто не говорит, что будет легко. Но хныкать, как европейцы, мы точно не будем», — подчеркнул Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения, заявил 24 марта губернатор Амурской области Василий Орлов. Он констатировал, что этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок.