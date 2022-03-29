Никто не говорит, что будет легко, но хныкать мы не будем — о санкциях
Белогорск, Амурская область, 29 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Ситуация с санкциями непростая, но у власти нет паники. Об этом заявил в своём телеграм-канале мэр города Белогорск Амурской области Станислав Мелюков. Обращаясь к горожанам, он выразил уверенность, что народ России точно не будет «хныкать, как европейцы».
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Он уверен, что Россия выстоит. Оптимизм у главы Белогорска вызвало то, в каком темпе начало работать правительство страны, Госдума и Совет Федерации в направлении минимизации последствий санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, необходимо уходить от политических разногласий и бюрократии, а также научиться максимально быстро принимать решения, заявил 24 марта губернатор Амурской области Василий Орлов. Он констатировал, что этот кризис отличается от трудностей, с которыми экономика столкнулась в пандемию, потому поддержка должна быть эффективной и рассчитанной на долгий срок.