Сент-Луис, США, 29 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Также отличились Марко Сканделла и Дэвид Перрон. Российские форварды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отдали по одному голевому пасу.

В составе «Ванкувера» точным броском отметился защитник Брэд Хант. Российский нападающий Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Ванкувер» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 73 очками.

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