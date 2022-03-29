Владивосток, 29 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Во Владивосток прибудет одна из крупнейших мировых яхт — Nord, которая принадлежит олигарху Алексею Мордашову, миллиардеру, попавшему под санкции Запада.

Яхта в океане

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По информации приморских СМИ и телеграм-каналов, судно возвращается с Сейшельских островов. Ориентировочно подход в порт Владивостока запланирован на 29−31 марта.

Яхта Nord оценивается почти в 500 млн долларов и входит в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. 140-метровое судно имеет стальной корпус с алюминиевой надстройкой, шесть палуб и вмещает до 36 гостей в 20 каютах. Экипаж — 40 человек.

На яхте есть бассейн, джакузи, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, лужайка для барбекю и две вертолётные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, две яхты, принадлежащие российскому олигарху, задержали в районе Лазурного берега во Франции.