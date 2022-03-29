Иркутск, 29 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 29 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8414 человека, причём 9 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 286 171 (+611 за сутки). Госпитализированы 896 (-103 за сутки). В то же время выздоровели 274 520 пациентов (+1884 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 652 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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