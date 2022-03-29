Сеул, 29 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил (ВС) Южной Кореи Вон Ин Чхоль в ходе встречи на Гавайях 30 марта со своими коллегами из США и Японии Марком Милли и Кодзи Ямадзаки обсудят ситуацию с ракетной и ядерной угрозой КНДР. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба КНШ ВС Южной Кореи.

Плакат КНДР

пресс-служба КНШ ВС Южной Кореи «Основной темой станет многостороннее сотрудничество для продвижения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

В частности, стороны обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с последними ракетными пусками КНДР. Последняя встреча в таком «трёхстороннем» формате, на которой также обсуждалась оборонная активность Северной Кореи, проводилась в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет и дальше двигаться к укреплению потенциала национальной обороны и развитию «более мощных ударных возможностей».

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