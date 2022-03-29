Барнаул, 29 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае сбор гуманитарных грузов в помощь Донбассу ведется по нескольким направлениям — от предприятий, общественных организаций, граждан, об этом было сказано на аппаратном совещании регионального правительства.

Permkrai.ru Гуманитарная помощь

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«Инициатив много, они самые разные. Кто-то хочет помочь военным, кто-то — беженцам, которые оказались на территории России, кто-то — мирным людям на Украине. Возможно, кто-то хочет помочь конкретным жителям, конкретным населенным пунктам», — сказал губернатор региона Виктор Томенко.

В Барнауле сейчас готовят к отправке в Донбасс гуманитарный груз общим весом 13 тонн. В него войдут продукты питания (гречка, горох, перловка, пшено, рис, манка, сахар, тушенка, растительное масло и печенье) — согласно номенклатуре.

Как сообщало ИА REGNUM, автофургон с посылками для алтайских военных прибыл в Брянскую область. Оттуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

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