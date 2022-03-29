Джакарта, 29 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела консультации по саммиту G20 на форуме в Дохе (Катар), сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Я консультировалась по вопросам подготовки к саммиту G20 с несколькими странами-членами G20, которые присутствовали на форуме в Дохе», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди встретилась с представителями Европейского союза по иностранным делам и политике в области безопасности, министром иностранных дел Саудовской Аравии и министром иностранных дел Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прокомментировала ситуацию вокруг Украины на форуме в Дохе (Катар).