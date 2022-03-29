Улан-Удэ, 29 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 1470 пациентов. Всего к настоящему времени в республике излечились 120 105 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 134 231. За сутки выявлен 61 новый носитель, большинство из которых были обследованы в связи с появлением симптомов заболевания.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2962 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 1 чел.)», — отметили в оперштабе.