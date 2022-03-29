Москва, 29 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Внешний вид транспортно-боевого вертолета с пушечной установкой для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия запатентован 29 марта специалистами Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех»).

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

"Заявляемая группа изобретений относится к авиационной технике, а именно к конструкции вертолета, оснащенного различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения, и предназначенного для решения боевых задач в любое время суток, перевозки различных грузов, транспортировки десанта, раненых и их огневого прикрытия», — приводит текст патента ТАСС.

Также указывается, что самым близким по конструкции «к заявляемому аналогом (прототипом) является вертолет Ми-24П».

Кроме того, отмечается, что благодаря предлагаемым техническим решениям новая винтокрылая машина будет обладать повышенной эксплуатационной надежностью, боевой эффективностью и живучестью, так как будет способна применять вооружение в любое время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заданные темпы поставки в российские войска перспективных видов вооружений в нынешнем году необходимо сохранить с учетом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.