Ульяновск, 29 марта, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области сокращается число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из представленной обновлённой статистики управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 28 марта в регионе официально выявлено 482 носителя инфекции SARS-CoV-2, что на восемь меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 27 марта.

Всего с начала пандемии сделано 1 966 313 лабораторных тестов на коронавирус.

Отметим, что в Ульяновске в городской поликлинике № 4 заработал новый флюорографический аппарат, на закупку которого направлено 7,8 млн рублей. Данное учреждение здравоохранения обслуживает около 130 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлен 194 631 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 189 464 человека, скончались 4548 ковид-пациентов.