Чита, 29 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 29 марта, всего в регионе привит первым компонентом 688 772 человек (+858 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 637 886 (+906 за двое суток).

Вакцинация

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Повторно вакцинировался 195 951 забайкалец (+ 691 за двое суток).

Также первый компонент вакцины получили 932 ребёнка (+4 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 662 (+6 за двое суток).

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