Южно-Сахалинск, 29 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На Итурупе жители собрали подарки для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в сахалинском региональном отделении «Союза женщин России».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Посылки с подарками с Итурупа отправили на Сахалин. Также жители острова собрали более 100 тыс. рублей. На эти средства будут приобретены носки, перчатки, сладости и предметы личной гигиены для бойцов.

«Нашим сыновьям на Украине сегодня важно знать, что о них помнят, что ими гордятся, их любят и ждут на Родине», — сказала председатель Курильского местного отделения «Союза женщин России» Татьяна Белоусова.

Также в посылки будут вложены письма и рисунки детей. Школьники Итурупа подготовили около 200 посланий для солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, автофургон с посылками для алтайских военных прибыл в Брянскую область. Оттуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.