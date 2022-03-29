Канберра, 29 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Правительства Австралии и Вьетнама подписали двусторонний Меморандум о взаимопонимании, который позволяет гражданам Вьетнама получать австралийские визы для работы в сельском хозяйстве. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, 28 марта опубликованном на сайте австралийского МИД.

Вьетнамцы

По словам министра, распространение на граждан Вьетнама визовой программы для трудовых мигрантов «демонстрирует развитие и укрепление сотрудничества двух стран в рамках стратегического партнёрства Канберры и Ханоя».

Марис Пейн «В рамках указанной программы вьетнамские граждане смогут получить рабочие визы, позволяющие трудиться в различных секторах сельского хозяйства, включая садоводство, молочное животноводство и производство продуктов питания».

Напомним, в Австралии действует визовая программа, призванная устранить нехватку в стране неквалифицированной рабочей силы, прежде всего во время сезонной уборки урожая. В ней участвуют граждане Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи медсестёр из самого густонаселённого штата Австралии устроили 24-часовую забастовку после того, как правительство отказалось повышать зарплату и привлекать новый персонал в больницы.

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