Барнаул, 29 марта, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Автофургон с посылками для алтайских военных прибыл в Брянскую область. Оттуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает 29 марта телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы считаем важным поддержать наших земляков, отстаивающих интересы страны в рамках специальной операции, защищающих наших соотечественников и мирных граждан на Украине. Военнослужащие должны понимать, что с ними не только родные и близкие. Благодаря неравнодушным людям, предпринимателям и депутатам мы сегодня доставили до границы посылки нашим землякам, дальше ими займутся военные. Сегодня мы видим готовность людей объединяться и поддерживать друг друга.

Мы продолжаем сбор средств в помощь эвакуированным жителям Донбасса. Уже собрано более 3 млн рублей. Все желающие еще могут присоединяться, реквизиты размещены на сайте регионального отделения партии «Единой России», — отметил заместитель председателя АКЗС — председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Как сообщало ИА REGNUM, акцию «Весточка из дома» организовали жены военнослужащих при поддержке войсковой части, администрации Алейска и регионального отделения «Единой России». Вместе с горожанами к акции присоединились депутаты краевого Заксобрания от фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов, а также — председатель Общественного совета министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев и директор транспортной компании «Алтай» Юрий Бетеньков.

Читайте также: Алтайские военные получат на Украине «весточку из дома»