Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 29 марта объявил об отмене в школах региона коронавирусных ограничений. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Владимир Солодов «Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение о возвращении к «доковидной» системе проведения уроков. В итоге отменены требования об отдельном учебном кабинете для каждого класса и специальном графике уроков и перемен».

Также отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции. После контакта с больным COVID-19 учащимся теперь не нужно предъявлять результат ПЦР-теста — справка потребуется только после перенесения заболевания самим школьником.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки приняли решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу.