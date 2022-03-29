Абакан, 29 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 38 носителей коронавируса, выздоровели 124 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в республиканском правительстве.

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32 819 случаев COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 355 (-36) ковид-пациентов, в стационаре — 193 (-8).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Хакасии был выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 57 человек.