Чита, 29 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165 343 (+198 за минувшие сутки). Вместе с тем 154 481 пациент (+886 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2621 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 290 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 74 находятся в тяжёлом состоянии (-13 за сутки), 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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