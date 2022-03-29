Владивосток, 29 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина подписала постановление о выплатах родственникам бойцов, погибших во время спецоперации в защиту Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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На официальном портале правовой информации в опубликованном документе указано, что выплату получат близкие родственники военнослужащих, а также сотрудников Нацгвардии и бойцов Росгвардии. Сумма единовременной выплаты — 1 млн рублей из резервного фонда правительства Приморья в равных долях каждому члену семьи погибшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге власти определятся с размером единовременных выплат от города для семей военнослужащих, погибших на Украине и в Донбассе в ходе специальной военной операции.