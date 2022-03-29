Оттава, , 05:22 — REGNUM Власти Канады намерены предложить внести изменения в международные правила по расследованию авиакатастроф из-за инцидента с самолетом «Международных авиалиний Украины» в Иране в 2020 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в канадском правительстве.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

По их данным, с соответствующим предложением выступит глава канадского минтранса Омар Алгабра на виртуальном форуме по воздушной безопасности. По текущим международным договоренностям, Иран продолжает сохранять контроль над проведением расследования авиапроисшествия, однако Канаду такой подход не устраивает. Также Оттава не может добиться от иранской стороны выплат родственникам погибших пассажиров.

Напомним, самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года при вылете из Тегерана в Киев. В результате катастрофы погибли 176 пассажиров. Иранские власти признали, что военные приняли авиалайнер за вражескую цель и сбили его. Все технические данные по катастрофе Тегеран передал Киеву.