Москва, 29 марта, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Украина проиграла всё, кроме самого главного — идеологического государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Украина проиграла всю реальность: она проиграла экономику, она проиграла борьбу с коррупцией, она проиграла социальный уровень жизни населения, она проиграла территорию, и она в конце концов проиграла военно-технические программы. Но она выиграла одно — и это все должны понимать — это свирепое античеловеческое моноидеологическое государство. Она идеологию выиграла в самом страшном смысле этого слова, так, как Гитлер выиграл», — заявил Кургинян.

Он добавил, что Украина схватила бандеровскую идеологию, и победа эта была разыграна как по прописям: в каждом детском саду, в каждой школе и каждом военном подразделении сидел их «комиссар». Всё это привело к созданию идеологического монстра, который оперирует информацией в рамках идеологии.

«Так вот, мы оказались в ситуации неидеологического государства, которое борется с идеологическим. И тут надо думать. Тут мало подымать флаг по утрам или молиться. Нужны гораздо более серьезные вещи, если эта реальность всерьез и надолго, а, видимо, это так», — подытожил Кургинян.