Тегеран, 29 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 28 марта министр нефти Ирана Джавад Овджи и советник премьер-министра Армении Арташес Туманян обсудили развитие долгосрочного сотрудничества в области энергетики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Армения обладает низкими запасами углеводородов, в связи с чем зависит от импорта топлива и атомной электростанции, которая была построена во времена бывшего Советского Союза для обеспечения энергией.

Из-за политических споров со своими соседями на востоке и западе страны, а именно Азербайджаном и Турцией, Армения вынуждена удовлетворять свои энергетические потребности за счет Ирана и Грузии. Россия в настоящее время обеспечивает около 80% потребностей Армении в газе.

Напомним, что Тегеран и Ереван подписали 20-летнее соглашение об передаче газа и электроэнергии в 2004 году, согласно которому иранский газ будет использоваться армянскими электростанциями, а взамен Иран импортирует электроэнергию из Армении.