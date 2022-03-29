Париж, , 05:24 — REGNUM Кандидат на пост президента Франции из рядов Новой антикапиталистической партии Франции Филипп Путу 28 марта выступил против экономической, торговой и финансовой блокады Кубы США, которую он назвал империалистической политикой, противоречащей международному праву. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

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Ранее ассоциация солидарности с Кубой призвала 12 кандидатов на пост президента Франции на выборах 10 апреля выступить против блокады, введенной более 60 лет назад.

«Мы выступаем за снятие этой блокады и блокады Венесуэлы, которые подчиняются имперской логике первой военно-промышленной державы на планете», — заявил Путу.

По мнению Путу, политика США в отношении Кубы свидетельствует о бессилии ООН, в Генассамблее которой международное сообщество год за годом заявляет о необходимости положить конец блокаде.

Кандидат в Елисейские выборы в третий раз также выразил неприятие экстерриториального характера блокады и усиливающего ее закона Хелмса-Бертона.

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