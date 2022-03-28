Москва, 29 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил «выровнять» железнодорожный тариф для Калининградской области при помощи субсидий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Kremlin.ru Борис Титов

Сообщается, что Титов предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть порядок компенсации расходов на железнодорожные грузоперевозки в Калининградскую область и из нее, действовавший до 2018 года.

«Как известно, попасть в Калининградскую область по суше из остальной части России можно только через территорию других государств — Белоруссии или Литвы. Между тем следование грузов транзитом через эти территории оплачивается по тарифам, более высоким, чем внутрироссийские, — констатировал Титов. — Это привело к тому, что стоимость грузоперевозок между Калининградом и иными регионами России оказалась существенно (зачастую в 3−5 раз) дороже, чем стоимость перевозки на аналогичное расстояние по основной территории страны».

Он отметил, что до 2018 года затраты на транзит компенсировались «Российским железным дорогам» из бюджета. Однако в 2018 году эту меру поддержки отменили.

В связи с этим Титов предложил вернуться к механизму компенсации части затрат на железнодорожную перевозку между Калининградской областью и остальной территорией России.

«Ситуация в этом регионе действительно серьезная, — призвал не забывать Титов. — Понятно, что лишних денег в бюджете нет, однако если не выровнять стоимость перевозок, бизнес, работающий в самом западном регионе страны, окажется в еще более сложном положении, чем сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Борис Титов предложил создать в России реестр высокотехнологичных предприятий.