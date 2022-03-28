Приштина, Сербия, 28 марта, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Представитель профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Умер Умери 28 марта заявил, что с момента окончания последних массовых протестов педагогов в ноябре 2021 года правительство не сделало ничего для удовлетворения их требований. В профсоюзе также не получили от правительства приглашения для обсуждения их требований.

Al Протест

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в профсоюзе сочли все прочие методы донесения своих требований исчерпанными и заявили о намерении провести забастовку 8 апреля или всеобщую забастовку 12 апреля. Во втором случае занятия будут прекращены на всей территории Косово.

Решение будет принято 2 апреля на избирательном конгрессе профсоюза.