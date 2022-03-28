Фрозиноне, Италия, 28 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Члены администрации итальянского городка Чеккано 28 марта призвали мэра дистанцироваться от одного из советников, поддержавшего действия России на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Член «Лиги» Стефано Джицци разместил на своей странице в социальной сети короткую запись (12 слов) со словами поддержки России, а также опубликовал фотографию с «Z-символикой».

Авторы коллективного доноса потребовали от мэра столь же публично дистанцироваться от «позорной декларации советника по культуре».

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.