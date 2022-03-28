Москва, 28 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Россия убеждена, что сербский народ продолжит делать мудрый выбор в любой ситуации, руководствуясь своими коренными интересами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 марта в Москве в интервью сербским СМИ.

Mid.ru Сергей Лавров

Так Лавров ответил на вопрос, как долго Сербия сможет лавировать между двумя политическими полюсами — Россией и ЕС и не присоединяться к антироссийским санкциям.

Глава российской дипломатии добавил, что Россия глубоко уважает сербский народ, его приверженность собственным традициям, истории и своим историческим друзьям.

«Нам не пристало отвечать за решения, которые принимает Сербия, сербское руководство, сербский народ. Мы — братские народы. Нас объединяют общая история, победы против общих врагов. Мы ощущаем, насколько глубоко эти чувства укоренены в душе сербского народа, в его исторической памяти. И сегодня наблюдаем это. Мы никогда не навязываем чего-то силой», — процитировал слова Лаврова официальный сайт МИД России.

Лавров подчеркнул, что Запад пытается навязать Сербии свою линию с помощью экономического давления, шантажа и ультиматумов.

«Это неприлично. Так вести себя нельзя ни в обществе, ни дома, ни с друзьями, ни на международной арене. Тем более когда всем пытаются «выломать руки». Президент Вучич не раз обращался к этой теме. Он честно говорил, что Сербия — небольшая страна. Но у неё есть своя гордость, интересы. Их сейчас пытаются просто «задвинуть» и сделать вас инструментом политики Запада. Так же, как это произошло с Северной Македонией, Черногорией, как пытаются сделать с Боснией и Герцеговиной», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, что Брюссель настаивает на том, что Сербия как страна-кандидат на вступление в ЕС должна присоединиться к антироссийским санкциям. Таким образом Белград согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС.