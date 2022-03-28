Ереван, 28 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Боевые действия, развязанные в последние дни Азербайджаном в Закавказье, являются звеном единой цепи по созданию нестабильности вокруг российских границ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Активизация Баку происходит при непосредственной поддержке Анкары и Запада. Есть все основания полагать, что враги России хотят создать для нее второй фронт в Закавказье. Против России началась широкомасштабная война всеми возможными средствами, в том числе и экономическим санкционным наступлением. На Украине Россия продолжает реализовывать все запланированные задачи, и Запад идёт дальше, создав новый пояс нестабильности для РФ. Действия Баку, Анкары и Запада имеют далеко идущие стратегические цели, а этому уже способствуют и армянские власти, находясь под давлением своих западных спонсоров», — сказал эксперт.

Напомним, что в последние дни резко обострилась обстановка вдоль линии разделения на армяно-азербайджанской границе, где Азербайджан предпринял активные наступательные действия.